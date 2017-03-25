НОВОСТИ В ИЗРАИЛЕ И МИРЕ
Главные Новости за 24 Марта
Ливан: демаркация границы будет считаться объявлением войны24 Марта, 2017 • Количество просмотров: 1589В Ливане заявили, что расценят демаркацию израильско-ливанской морской границы как объявление Еврейским...
В Иерусалиме собака искусала троих детей
В Иерусалиме сегодня на троих детей напала собака и искусала их. Пострадали ребята в возрасте от 8 до 11 лет. Инцидент случился в районе Ар...
Катаясь на аттракционе, юноша дважды потерял сознание
В Новой Зеландии парень с девушкой решили прокатиться на головокружительном аттракционе. Развлечение обернулось для парня потерей сознания. Парочка находилась в кабине, раскачивающейся на огромной высоте,...
Львица хотела наброситься на людей в сафари-парке
В Мексике в сафари-парке львица решила наброситься на туристов, которые наблюдали за животными. К счастью отдыхающих, хищнику не удалось перепрыгнуть через ров ограждения. Животное упало...
Меркель настаивает на принципе «двух государств»
Накануне встречи с лидером ПА Махмудом Аббасом в столице Германии канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность по поводу строительства в израильских поселениях на Западном...
Хирурги были уволены за фото с ампутированной ногой пациента
Два хирурга, находившихся в клинике Монтеррея (Мексика) на стажировке, были уволены с работы после размещения в социальной сети своего фото с ампутированной в ходе...
Ученые назвали факторы, способствующие появлению рака
Специалисты из исследовательского университета Джонса Хопкинса (США) назвали факторы, способствующие возникновению рака. Об этом пишет «Science». Ученые утверждают, что рак – не наследственное заболевание. На...
Кнессет утвердил законопроект о регулировании медтуризма
Парламент Израиля поддержал законопроект о регулировании медицинского туризма в первом прочтении. Документ создан для того, чтобы зарубежным пациентам, а это в основном россияне и представители...
Медики назвали лучший продукт для печени
Медики назвали продукт, который является весьма полезным для печени, да и для всего организма в целом. Ученые утверждают, что свекла, благодаря содержанию бетаина, помогает восстановить...
Староста синагоги изнасиловал 11-летнего мальчика
Прокуратура направила в суд обвинительное заключение против мужчины, работающего старостой синагоги в Бейт-Шемеше. Авраам Эйзенбах (51 год) дважды изнасиловал мальчика 11 лет, а потом дал...
Экс-глава комиссии ООН: сотрудничество с Израилем опасно для арабских стран
Рима Халаф, ранее занимавшая должность руководителя социально-экономической комиссии ООН по Западной Азии, считает, что сотрудничество арабских стран с Израилем может быть опасным для них. Халаф...
В Украине надругались над памятником жертвам Холокоста
В украинском городе Тернополе варвары надругались над памятным знаком жертвам Холокоста. Об этом сообщил сегодня местный житель в аккаунте соцсети. Мемориальный комплекс находится в пригороде...
В Израиле дали согласие на полёты авиакомпаний РФ из Подмосковья в...
Израиль и Российская Федерация рассмотрели возможность совершать авиакомпаниями РФ перелётов из Жуковского в Тель-Авив. Курсировать будут самолёты двух российских перевозчиков: «Уральские авиалинии» и "Икар". Предусмотрено...
Ричард Гир сравнил ситуацию в Хевроне с дискриминацией темнокожих граждан в...
Знаменитый актер Ричард Гир, побывав в Хевроне, сделал довольно необычное заявление. Он сравнил обстановку в городе с дискриминацией темнокожих людей в США в период...
Ливан: демаркация границы будет считаться объявлением войны
В Ливане заявили, что расценят демаркацию израильско-ливанской морской границы как объявление Еврейским государством войны. Такое заявление сделал спикер парламента Набих Берри. «Недавнее решение Израиля по...
Житель Израиля задержан за акцию у посольства Эфиопии
Израильтянин, проживающий в пригороде Иерусалима, в городке Мевасерет-Цион, задержан правоохранителями. Мужчине инкриминируют подозрение в подстрекательстве и угрозах по отношению к послу Эфиопии. Полиция заинтересовалась данной личностью...