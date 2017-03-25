НОВОСТИ В ИЗРАИЛЕ И МИРЕ

Главные Новости за 24 Марта

Андрей Никитин -
0
Главные Новости за 24 Марта
В ИЗРАИЛЕ
Ливан: демаркация границы будет считаться объявлением войны24 Марта, 2017 • Количество просмотров: 1589В Ливане заявили, что расценят демаркацию израильско-ливанской морской границы как объявление Еврейским...

В Иерусалиме собака искусала троих детей

Ирина Зорина -
4
В ИЗРАИЛЕ
В Иерусалиме сегодня на троих детей напала собака и искусала их. Пострадали ребята в возрасте от 8 до 11 лет. Инцидент случился в районе Ар...

Катаясь на аттракционе, юноша дважды потерял сознание

Ирина Зорина -
2
video
В МИРЕ
В Новой Зеландии парень с девушкой решили прокатиться на головокружительном аттракционе. Развлечение обернулось для парня потерей сознания. Парочка находилась в кабине, раскачивающейся на огромной высоте,...

Львица хотела наброситься на людей в сафари-парке

Ирина Зорина -
0
video
В МИРЕ
В Мексике в сафари-парке львица решила наброситься на туристов, которые наблюдали за животными. К счастью отдыхающих, хищнику не удалось перепрыгнуть через ров ограждения. Животное упало...

Меркель настаивает на принципе «двух государств»

Ирина Зорина -
40
В МИРЕ
Накануне встречи с лидером ПА Махмудом Аббасом в столице Германии канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность по поводу строительства в израильских поселениях на Западном...

Хирурги были уволены за фото с ампутированной ногой пациента

Виктория Товбин -
2
В МИРЕ
Два хирурга, находившихся в клинике Монтеррея (Мексика) на стажировке, были уволены с работы после размещения в социальной сети своего фото с ампутированной в ходе...

Ученые назвали факторы, способствующие появлению рака

Виктория Товбин -
1
ЗДОРОВЬЕ
Специалисты из исследовательского университета Джонса Хопкинса (США) назвали факторы, способствующие возникновению рака. Об этом пишет «Science». Ученые утверждают, что рак – не наследственное заболевание. На...

Кнессет утвердил законопроект о регулировании медтуризма

Ирина Зорина -
1
В ИЗРАИЛЕ
Парламент Израиля поддержал законопроект о регулировании медицинского туризма в первом прочтении. Документ создан для того, чтобы зарубежным пациентам, а это в основном россияне и представители...

Медики назвали лучший продукт для печени

Виктория Товбин -
0
ЗДОРОВЬЕ
Медики назвали продукт, который является весьма полезным для печени, да и для всего организма в целом. Ученые утверждают, что свекла, благодаря содержанию бетаина, помогает восстановить...

Староста синагоги изнасиловал 11-летнего мальчика

Виктория Товбин -
55
В ИЗРАИЛЕ
Прокуратура направила в суд обвинительное заключение против мужчины, работающего старостой синагоги в Бейт-Шемеше. Авраам Эйзенбах (51 год) дважды изнасиловал мальчика 11 лет, а потом дал...

Экс-глава комиссии ООН: сотрудничество с Израилем опасно для арабских стран

Виктория Товбин -
11
В МИРЕ
Рима Халаф, ранее занимавшая должность руководителя социально-экономической комиссии ООН по Западной Азии, считает, что сотрудничество арабских стран с Израилем может быть опасным для них. Халаф...

В Украине надругались над памятником жертвам Холокоста

Ирина Зорина -
34
video
В МИРЕ
В украинском городе Тернополе варвары надругались над памятным знаком жертвам Холокоста. Об этом сообщил сегодня местный житель в аккаунте соцсети. Мемориальный комплекс находится в пригороде...

В Израиле дали согласие на полёты авиакомпаний РФ из Подмосковья в...

Ирина Зорина -
0
В ИЗРАИЛЕ
Израиль и Российская Федерация рассмотрели возможность совершать авиакомпаниями РФ перелётов из Жуковского в Тель-Авив. Курсировать будут самолёты двух российских перевозчиков: «Уральские авиалинии» и "Икар". Предусмотрено...

Ричард Гир сравнил ситуацию в Хевроне с дискриминацией темнокожих граждан в...

Виктория Товбин -
6
В ИЗРАИЛЕ
Знаменитый актер Ричард Гир, побывав в Хевроне, сделал довольно необычное заявление. Он сравнил обстановку в городе с дискриминацией темнокожих людей в США в период...

Ливан: демаркация границы будет считаться объявлением войны

Виктория Товбин -
6
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Ливане заявили, что расценят демаркацию израильско-ливанской морской границы как объявление Еврейским государством войны. Такое заявление сделал спикер парламента Набих Берри. «Недавнее решение Израиля по...

Житель Израиля задержан за акцию у посольства Эфиопии

Ирина Зорина -
0
В ИЗРАИЛЕ
Израильтянин, проживающий в пригороде Иерусалима, в городке  Мевасерет-Цион, задержан правоохранителями. Мужчине инкриминируют подозрение в подстрекательстве и угрозах по отношению к послу Эфиопии. Полиция заинтересовалась данной личностью...
123...541Страница 1 из 541